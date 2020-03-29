Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно

БАКУ /Trend/ - Компания B.EST Solutions – национальный оператор Asan Imza и партнер Цифрового Торгового Хаба Азербайджана работает в усиленном режиме, реагируя на обращения пользователей Asan Imza и предпринимателей, желающих продолжить ведение своего бизнеса в удаленном режиме с целью минимизации воздействия эпидемии коронавируса (COVID-19) на деловую среду страны, передает Trend.

Руководствуясь инструкциями Оперативного штаба при Кабинете Министров о работе в особом режиме для организации борьбы против распространения короновирусной инфекции COVID-19, в кратчайшие сроки совместно с Налоговой Службой при Министерстве Экономики были проведены соответcтвующие изменения по автоматическому бесплатному продлению действия сертификатов Asan Imza для физических лиц, а также для юридических лиц, являющихся руководителями компаний, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и государственных служащих, являющихся руководителями на период с 01 апреля по 31 мая и освобождение от абонентской оплаты на вышеуказанный срок. Остальные владельцы бизнес сертификатов Asan Imza смогут продлить сертификаты посредством онлайн услуги на портале asxm.gov.az . В период указанного времени со стороны Налоговой Службы будет направлено смс-сообщение этим пользователям, что их сертификат Asan Imza обновлен до 31 мая.

Учитывая сложившийся сложный период для азербайджанского государства, критически важна бесперебойная и слаженная работа всех отраслей экономики и государственных структур, предлагающих цифровые решения и платформы. Созданная Президентом Азербайджанcкой Республики устойчивая платформа Цифрового Азербайджана, должна быть активно использована для поддержания экономики страны. В переходе на дистанционную работу Asan Imza обеспечит безопасный и эффективный доступ к онлайн услугам электронного правительства, онлайн-банкинга, подписания контрактов, не выходя из дома. Если вам необходимо заключить контракт с вашим иностранным партнером, предложите стать ему м-Резидентом Азербайджана. Цифровой Азербайджан должен помочь преодолеть последствия бушующей во всем мире пандемии коронавируса и мобилизовать все возможности, чтобы предприниматели и граждане не понесли ущерб.

Колл-центр 1847 Asan Imza продолжает свою работу в обычном режиме.

В случае возникновения вопросов, просим направить электронное сообщение на info@asanimza.az

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