В Баку из-за нарушения правила дистанции предупреждены 26 перевозчиков - Госслужба

БАКУ/Trend/ - В Баку 26 перевозчикам сделано предупреждение в связи с несоблюдением правила дистанции между пассажирами в салонах автобусов, сообщила в воскресенье Trend глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, для исполнения требований Оперативного штаба при Кабмине с целью избежания плотности в салонах автобусов инспекторы Госслужбы работают на остановках на всей территории Азербайджана, которая осуществляется по 11 региональным филиалам: «Со вчерашнего дня, с 11:00 часов, в автобусах по 11 региональным филиалам, включая Баку, Сумгайыт и Абшерон, начались проверки. Для соблюдения дистанции между пассажирами в салонах транспортных средств инспекторы Службы контролируют выполнение введенного правила. Водители, не соблюдающие правило, предупреждаются».

Аллахъярова добавила, что до настоящего времени предупреждены 26 перевозчиков: «По информации, полученной от инспекторов, пассажиры больше склонны к нарушению правил, нежели водители, которые максимально стараются донести их до каждого пассажира. В некоторых автобусах направления Баку-Сумгайыт даже вывешены объявления предупредительного характера».

В заключении она добавила, что если в отношении одного и того же перевозчика поступит несколько жалоб, то за предупреждением может последовать снятие перевозчика с маршрутной линии.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)