МЧС проводит дезинфекцию в различных регионах Баку (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с указаниями правительства Азербайджана, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории страны, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять необходимые меры .
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, со вчерашнего дня, соответствующие подразделения Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям начали дезинфекцию на различных территориях города Баку.
В рамках мероприятий, проводимых в различных местах, участки дезинфицируются специальным раствором.
Лента новостей
Посольство Азербайджана в Турции продолжает работу по оказанию возможной поддержки гражданам Азербайджана
Государство, как всегда, и в эти трудные дни заботится и будет заботиться о своих гражданах - Эльшад Мирбашироглу
Массовые пожертвования в Фонд по борьбе с коронавирусом - показатель национальной солидарности в Азербайджане
Рамиль Гасан: Мы должны проявлять солидарность и единство, чтобы выйти из положения с малыми потерями
Таир Керимли: Самый надежный путь для того, чтобы защитить себя от коронавируса и предотвратить его распространение - это оставаться дома
Муса Гулиев: В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся