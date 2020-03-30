На сегодняшнем заседании депутаты поприветствовали азербайджанских врачей

Общество 30 марта 2020 12:21 (UTC+04:00)
На сегодняшнем заседании депутаты поприветствовали азербайджанских врачей

БАКУ/Trend/ - Президент поприветствовал самоотверженных медицинских работников нашей страны на церемонии открытии новой клиники, сообщает Trend со ссылкой на председателя комитета по культуре парламента Ганиру Пашаеву.

На сегодняшнем заседании парламента она предложила, чтобы Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поддержал инициативу Президента и поприветствовал медицинских работников.

Депутаты, по предложению Ганиры Пашаевой, присоединились к этой инициативе и поприветствовали азербайджанских врачей.

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