AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - «Азербайджанские Авиалинии» подготовили социальный ролик, в котором пилоты и бортпроводники призывают граждан Азербайджана оставаться дома, сообщат Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

AZAL обращается к каждому жителю нашей страны с призывом соблюдать карантин, а также оградить близких и знакомых старшего возраста от лишних контактов.

Главный посыл ролика оставаться дома и беречь здоровье, ради своего спокойствия и своих близких. Сегодня как никогда важно объединиться ради прекрасного и здорового будущего страны!

«Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра всей семьей могли отправиться в путешествие и открыть для себя много новых стран».