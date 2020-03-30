AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома (ВИДЕО)
БАКУ/Trend - «Азербайджанские Авиалинии» подготовили социальный ролик, в котором пилоты и бортпроводники призывают граждан Азербайджана оставаться дома, сообщат Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
AZAL обращается к каждому жителю нашей страны с призывом соблюдать карантин, а также оградить близких и знакомых старшего возраста от лишних контактов.
Главный посыл ролика оставаться дома и беречь здоровье, ради своего спокойствия и своих близких. Сегодня как никогда важно объединиться ради прекрасного и здорового будущего страны!
«Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра всей семьей могли отправиться в путешествие и открыть для себя много новых стран».
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