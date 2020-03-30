Бакинский метрополитен начал внедрение еще одного механизма контроля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» продолжает профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО.

В бакинском метро начали применять новый механизм контроля. На входе в станции установлены указатели, регулирующие движение пассажиров.

В ряде станций с плотным пассажиропотоком, дополнительно установленные громкоговорители будут делать объявления, на станциях будет увеличено количество соответствующих рекомендаций пассажирам.

Бакинский метрополитен призывает пассажиров оставаться дома, соблюдать принципы самоизоляции, пользоваться метро только в случае острой необходимости, и пользуясь им, быть внимательными, соблюдать дистанцию.

Напомним, что с 29 марта Бакметрополитен работает утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)