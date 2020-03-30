ИВ Баку: На бакинских дорогах используется новое моющее средство (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Продолжаются дезинфекционные работы со стороны Исполнительной власти города Баку.
Как сообщили Trend в пресс-службе ИВ, сегодня с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса для очистки дорог в столице было использовано новое моющее средство.
"В эти дни целесообразно как дезинфицирование, так и мытье дорог. Поэтому впервые в Баку была проведена дезинфекция с использованием нового моющего средства на улице Джейхуна Гаджибейли. Улица была полностью обработана новым моющим средством. Эти работы будут продолжены и на других улицах и проспектах столицы", - говорится в сообщении.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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