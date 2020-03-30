Министерство образования: Студенты должны вносить свой вклад в процесс дистанционного обучения

БАКУ /Trend/ - Студенты должны вносить свой вклад в процесс дистанционного обучения.

Об этом сообщили Trend в министерстве образования .

В сообщении отмечается, что в период приостановления учебного процесса министерством был предпринят ряд экстренных шагов для обеспечения студентам и школьникам возможности освоения образовательных программ.

Согласно данным, с 11 марта для всех учащихся средних школ по всей стране организованы единые теледебаты по всем классам и большинству предметов, в ряде средних общеобразовательных учреждений начата организация онлайн-занятий и в настоящее время планируется расширение этих возможностей. В то же время, министерство образования дало свои рекомендации вузам и средним специальным учебным заведениям в направлении организации удаленного учебно-образовательного процесса, и в настоящее время эта деятельность организована в установленном порядке в ряде высших учебных заведений.

В связи с этим, министерство отмечает, что организация дистанционного учебно-образовательного процесса в период перерыва в обучении осуществляется в основном с целью оказания учебно-методической поддержки студентам и создания всесторонних условий для освоения соответствующей образовательной программы.

Как отмечается в ведомстве, студенты должны внести свой вклад в этот процесс и максимально использовать созданные возможности. Кроме того, каждый шаг, предпринятый в направлении организации удаленного учебно-воспитательного процесса (организация онлайн-лекций и семинаров, передача информации студентам через электронные ресурсы и другие) должен включать в этот процесс добровольное участие студентов и учитывать наличие у них доступа к средствам информационных технологий, необходимых дляэтого (доступ к техническим средствам для дистанционного обучения).