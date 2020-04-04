Агентство пищевой безопасности обратилось к предпринимателям

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям работающим в сфере пищевых продуктов по поводу выявления у сотрудников признаков заболевания, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

В случае проявления у какого-либо работника проблем со здоровьем, работодателю следует незамедлительно принять необходимые меры, сообщает структура.

"Такие работники должны немедленно прервать контакт с другими сотрудниками и отправиться домой, оставаясь в домашней обстановке до полного выздоровления, без обязательного представления врачебной справки, подтверждающей болезнь. Больным следует дать возможность оставаться дома под присмотром и уходом семьи», - говорится в сообщении Агентства.