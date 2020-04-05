Джейран Иманова: Мы должны соблюдать специальные правила карантина для поддержки нашего государства (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня во всем мире идет эпоха борьбы с коронавирусом.

Об этом Trend сообщила волейболистка Джейран Иманова.

Она призвала всех граждан Азербайджана сидеть дома, чтобы защититься от этого вируса.

"Многие страны понесли бесчисленные потери от этого вируса и продолжают дальше терять. Азербайджанское государство приняло необходимые превентивные меры для предотвращения этого заболевания. Мы также должны соблюдать специальные карантинные правила для поддержки нашего государства. Прежде всего, мы должны следовать этим правилам, чтобы защитить себя, своих родных. Мы должны понимать серьезность происходящего. Все должны знать, что мы можем победить коронавирус, только соблюдая правила. Для этого давайте поддержим друг друга и останемся дома. Мы не выйдем из дома, пока не возникнет необходимость".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.