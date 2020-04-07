В Азербайджане помилованы двое пожизненно осужденных лиц
БАКУ /Trend/ - Распоряжением о помиловании, подписанным вчера Президентом Азербайджана, помилованы двое пожизненно осужденных лиц.
Об этом сказал член Общественного комитета, осуществляющего общественный контроль над исправительными учреждениями при минюсте, Алимамед Нуриев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, один из них отбыл 20-летний, другой - 25-летний срок наказания.
"Также помилованы два человека, арестованных в связи с нардаранскими событиями. 25 человек из числа помилованных были лишены свободы за преступления, связанные с дорожными происшествиями", - сказал Нуриев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Национальная солидарность обусловит выход из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями – Эльшад Мирбашир оглу
Афаг Султанова: Для защиты от коронавируса призываю всех соблюдать правила и оставаться дома (ВИДЕО)
Муса Гасымлы: Главные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева - здоровье, безопасность и благополучие населения
Ильяс Гусейнов: Организация местного производства предотвратит искусственный рост цен на медицинские маски
Хикмет Бабаоглу: Решение главы государства о помиловании в критический момент является примером большого гуманизма
Рамиль Гасан: Уверен, что лица, помилованные в результате гуманистического шага главы государства, сделают правильные выводы
Адиль Алиев: Азербайджан превращается из импортера в страну-производителя медицинских принадлежностей
Президент Ильхам Алиев: После 20-го апреля мы предпримем шаги по борьбе с коронавирусом в соответствии со сложившейся ситуацией
Президент Ильхам Алиев: В случае искусственного завышения цен на медицинские маски причастные к этому лица будут строго наказаны
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства
Президент Ильхам Алиев: Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане все предпринятые до сих пор превентивные меры дали свой эффект