В Азербайджане помилованы двое пожизненно осужденных лиц

БАКУ /Trend/ - Распоряжением о помиловании, подписанным вчера Президентом Азербайджана, помилованы двое пожизненно осужденных лиц.

Об этом сказал член Общественного комитета, осуществляющего общественный контроль над исправительными учреждениями при минюсте, Алимамед Нуриев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, один из них отбыл 20-летний, другой - 25-летний срок наказания.

"Также помилованы два человека, арестованных в связи с нардаранскими событиями. 25 человек из числа помилованных были лишены свободы за преступления, связанные с дорожными происшествиями", - сказал Нуриев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)