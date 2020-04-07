В Баку проходит дистанционное обучение 19 учащихся с ограниченными возможностями (ФОТО)

БАКУ/Trend - Занятия для детей с ограниченными возможностями проводятся на платформе Microsoft Teams в дистанционном центре школы в доме № 219 при Бакинском городском управлении образования.

Как сообщили Trend в данном управлении, домашнее обучение детей с ограниченными возможностями осуществляется дистанционно в течение 9 лет.

Согласно данным, в настоящее время сотрудники педагогического центра дистанционного обучения организуют удаленное обучение на дому для 19 учащихся с ограниченными возможностями.

Как отмечается в информации, на уроках используются различные электронные ресурсы, видеоматериалы и тесты с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.

Отметим, что дистанционная организация домашнего образования в школе началась с 2011-2012 учебного года. Проект, начатый при поддержке Фонда Гейдара Алиева, с интересом был принят со стороны учащихся.