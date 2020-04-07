БАКУ /Trend/ - Центры занятости в Азербайджане приостановили прием граждан в период карантина, объявленного в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, обращения граждан в связи с единовременной выплатой в размере 190 манатов будут принимать в режиме онлайн.

Для этого на портале министерства e-sosial.az без дополнительных процедур можно зарегистрироваться как безработный и соискатель в разделе "онлайн обращение".

В соответствующие ячейки бланка обращения вводятся номер, серия удостоверения личности, номер ФИН, в разделе "Направление" (İstiqamət) следует выбрать пункт "услуги, оказываемые в сфере занятости" (məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər), в разделе "Вид услуги" (Xidmət növü) - "регистрация и снятие с учета граждан как соискатель и безработный"(vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)