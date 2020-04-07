Нагиф Гамзаев: Указ Президента о помиловании является еще одним подтверждением гуманной политики государства

Сегодня человечество сталкивается с серьезной катастрофой, коронавирусной (COVID-19) инфекцией. К сожалению, глобальная пандемия не прошла Азербайджан. В результате серьезного подхода нашего государства к этому вопросу, принятия своевременных мер стало возможным контролировать ситуацию в нашей стране.

В такое трудное время из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) заключенные старше 65 лет, которым необходим особый уход из-за их возраста и состояния здоровья, не остались без внимания Президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 176 заключенных, показав пример высокого гуманизма и заботы, который станет примером для всего мира. Согласно распоряжению, освобождение 165 мужчин и 11 женщин от дальнейшего отбывания наказания стало еще одним проявлением гуманитарной политики, проводимой в нашей стране.

Традиционно Президент страны подписывал указы о помиловании по праздникам и во время знаменательных дат. На данный момент, когда наша страна столкнулась с кошмаром пандемии коронавируса, указ о помиловании еще раз продемонстрировал, что каждый гражданин страны, независимо от его статуса или положения, остается во внимании Президента Ильхама Алиева.

Продолжение традиции гуманизма, положенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и освобождение 176 человек в результате указа о помиловании, является результатом политической воли и решимости главы государства и ярким примером политики гуманизма, проводимой в нашей стране. В то же время это является подтверждением того факта, что жизненная цель Президента Ильхама Алиева, который поддерживает своих граждан как в трудные времена, так и в радостные дни заключается в обеспечении материального благосостояния, условий жизни и безопасности людей.