Сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом растет

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислены 110 813 763 манатов, сообщает в среду Trend.

Среди перечисливших пожертвования 2692 юридических, 8223 физических лица.

Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)