Сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом растет
БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислены 110 813 763 манатов, сообщает в среду Trend.
Среди перечисливших пожертвования 2692 юридических, 8223 физических лица.
Напомним, что Фонд был создан согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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