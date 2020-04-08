В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 8 тыс. участников дорожного движения
БАКУ /Trend/ - За нарушение карантинного режима в период с 00:00 часов 7 апреля по 00:00 часов 8 апреля были привлечены к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях 1569 участников дорожного движения.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).
В целом с 1 апреля до сегодняшнего дня за нарушение карантинного режима в республике, в том числе в Баку, к административной ответственности были привлечены 8514 участников дорожного движения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 8 тыс. участников дорожного движения
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