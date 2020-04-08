В Азербайджане стартовала акция «Добровольный донор»

БАКУ/Trend/ - Координационный центр волонтеров Азербайджана, объединяющий 18 ведущих волонтерских организаций и движений страны, и Банк крови Национального центра гематологии и трансфузиологии дали старт акции "Добровольный донор", сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд молодежи Азербайджана.

В этих рамках в филиалах Банка крови, находящихся в Баку и регионах страны, предусмотрена сдача крови волонтерами.

Лица, желающие стать добровольными донорами, могут подходить в эти филиалы, заведомо связавшись по номерам телефонов, указанным здесь.

До того, как придти сдавать кровь, просьба к добровольным донорам звонить за 1 час до этого в соответствующий региональный филиал Центрального Банка крови.

Желающие сдать кровь должны получить электронное разрешение по номеру 8103, написав «1» и серию и номер удостоверения личности.

В районах и городе на это выдается двухчасовое разрешение, в случае необходимости движения между районами и городами учитывается преодолеваемое расстояние туда и обратно и продолжительность процедуры. Время возвращения определяется справкой, выданной врачом, которая, при необходимости, предъявляется сотрудникам полиции.

Доноры должны быть физически здоровы, иметь вес выше 50 кг, быть в возрасте 18 - 65 лет.

Отметим, что акция организуется в связи дефицитом крови в условиях глобальной пандемии и потенциальной угрозы жизням больных, страдающих талассемией и гемофилией, а также лиц, нуждающихся в срочной операции. Так, резкое уменьшение доноров в последние дни сделало практически невозможным заготовку крови для этих больных. Сложившаяся ситуация стала причиной высокого риска для жизни больных талассемией, в особенности детей, находящихся на учете в стране, которым ежедневно нужна кровь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)