ВОЗ оказывает Азербайджану активную поддержку в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является одной из 17 стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая получает средства индивидуальной защиты и тест-системы от ВОЗ, передает в среду Trend со ссылкой на организацию.

Сообщается, что первые поставки со стороны ВОЗ были выполнены в феврале, а сейчас выполняется доставка второй партии. ВОЗ также направила в Азербайджан группу специалистов для поддержки готовности и реагирования на COVID-19 в стране.

«Во время пятидневной миссии группа специалистов посетила национальные и региональные больницы, лаборатории страны, обсудила национальный план по выявлению и лечению людей с COVID-19. Группа также работала с властями страны над дальнейшей разработкой дорожной карты реагирования на коронавирус», - говорится в сообщении ВОЗ.

В организации отметили, что продолжат оказывать поддержку Азербайджану через ее офисы в стране и регионе, а также путем привлечения международных экспертов и партнеров в стране.