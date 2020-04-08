Банк Республика запустил услугу NFC-платежей

Банк Республика, придающий большое значение развитию безналичных расчетов в нашей стране, сделал еще один важный шаг в этом направлении.

Банк представил клиентам более удобную и быструю услугу бесконтактных платежей на основе технологии NFC (Near Field Communication). Отныне клиенты Банка смогут осуществить платеж за товары и услуги с помощью своих смартфонов. Все, что нужно сделать - это загрузить приложение “Mobil Şöbə” на свой смартфон и одним кликом активировать функцию NFC-платежа для любой карты VISA от Банка Республика. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

Благодаря функции NFC, даже владельцы карт, которые не имеют возможности осуществлять бесконтактные платежи по своим картам, смогут осуществлять бесконтактные платежи с помощью технологии NFC, создав цифровой номер (токен) для карты на своих смартфонах.

Важно особо отметить , что клиенты Банка Республика также смогут осуществлять NFC-платежи в режиме оффлайн, даже при отсутствии интернет подключения. Платежи NFC в настоящее время доступны только на смартфонах, работающих на платформе Android (версия Android 4.4 и выше).

Видео руководство по NFC платежам: https://youtu.be/inVMDbdJbms

Также в сложившийся ситуации Банк Республика рекомендует клиентам осуществлять платежи с помощью бесконтактной, безопасной технологии NFC, чтобы снизить вероятность распространения вируса COVID-19 посредством наличных денег. “Сегодня здоровье наших клиентов для нас имеет еще большое значение. Для предотвращения распространения вирусной инфекции COVİD-19 и защиты от заражения данным вирусом, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует использовать бесконтактные средства при совершении платежей. Учитывая это, мы очень рады, что можем предложить нашим клиентам услугу бесконтактных платежей на основе технологии NFC уже сегодня. Отныне наши клиенты смогут совершать платежи не пользуясь наличными деньгами, а абсолютно безопасным способом с помощью своих смартфонов. Являясь одним из ведущих банков внедряющим инновационные технологии в банковском секторе, Банк Республика будет и впредь радовать своих клиентов, внедряя новые решения для цифрового банкинга”, - прокомментировал Заместитель Председателя Правления «Банка Республика» Аслан Абасов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.