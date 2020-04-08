Рамин Байрамлы: Сегодня в Азербайджане на карантин помещены свыше 3 тыс. граждан

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане на карантин помещены свыше трех тысяч граждан.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал член Штаба, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.