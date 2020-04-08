БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не актуален вопрос бесплатной раздачи масок населению.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, маские бесплатно раздаются врачам и больным, а также сотрудникам полиции и таможенных органов.

"Маска стоит недорого, цены приемлемые. Наблюдался небольшой дефицит, что было устранено после открытия предприятия по производству масок. В случае надобности государство задействует все ресурсы", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)