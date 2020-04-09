В Азербайджане выявлены 104 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 38, скончался один человек - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлены 104 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 38, скончался один человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Штаб, реанимационные меры для стабилизации состояния здоровья гражданина 1949 года рождения, зараженного коронавирусом, также страдающего онкологической болезнью и сахарным диабетом, не дали результатов, и пациент скончался. На данный момент устанавливаются и помещаются на карантин члены его семьи, а также другие лица, с которыми он контактировал.

Наряду с этим, полностью излечились и были выписаны домой 38 человек.

За прошедший период в стране установлены 926 случаев инфицирования, из них излечились 101, скончались девять человек. В больницах особого режима продолжается лечение 816 человек. Состояние 27 из них тяжелое, 35 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период был проведен 57 371 тест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)