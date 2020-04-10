В Баку пассажиры игнорируют правило соблюдения дистанции на остановках и в автобусах - БТА
БАКУ/Trend/ - Вопреки действующему в стране карантинному режиму пассажиры продолжают игнорировать правило соблюдения дистанции как в автобусах, так и на остановках сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, пассажиры игнорируют рекомендации по соблюдению дистанции на остановках и автобусах: «Ожидая автобусы на остановках и будучи в автобусах пассажиры игнорируют рекомендации соблюдения дистанции. Мы вновь обращаемся к пассажирам, чтобы они держались друг от друга на установленном расстоянии в автобусах для защиты собственного здоровья. В Баку уже зафиксирован спад плотности пассажиров в режиме карантина на 30 процентов. В других странах эта цифра составляет 60-70 процентов».
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