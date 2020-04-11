Начинается регистрация для выдачи единовременных выплат гражданам в столице и регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском, Хазарском и Пираллахинском районах Баку, а также в Агдамском, Физулинском, Бардинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Агджабединском, Бейлаганском, Саатлинском, Уджарском, Тертерском, Гобустанском районах страны, в Нафталане и Мингячевире начинается процесс электронной регистрации безработных лиц, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, лица, соответствующие критериям статуса безработного, могут обратиться посредством портала www.e-sosial.az по городам (районам) и направить обращение по ссылке: http://sosial.gov.az/post/3320

Лица, не имеющие доступа в интернет, в любой день могут обратиться для регистрации по телефону в Центр занятости того района (города), где они проживают.

Номера телефонов Центров занятости приведены по ссылке http://sosial.gov.az/laq-nomrlri

Отметим, что уже второй день, как единовременные выплаты для 20 тыс. безработных лиц переведены в банковские филиалы и почтовые отделения.

(Текст: Кямаля Сеидова)