Нагиф Гамзаев: Помилование пожилых заключенных на фоне коронавируса - воплощение гуманизма Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend - Распоряжение о помиловании заключенных старше 65 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в особом уходе, еще раз продемонстрировало, что интересы каждого гражданина страны, независимо от его статуса или положения, не остаются без внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом в интервью Trend сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

Депутат напомнил, что традиционно глава государства подписывает распоряжения о помиловании по праздникам и накануне знаменательных дат.

"Однако на этот раз это произошло в тот момент, когда наша страна столкнулась с пандемией коронавируса", - заметил парламентарий.

Как считает наш собеседник, освобождение 176 человек согласно распоряжению о помиловании является результатом политической воли и решимости Президента Ильхама Алиева, продолжающего традиции общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Это является подтверждением того факта, что Президент Ильхам Алиев находится рядом с гражданами как в хорошие, так и в трудные времена, разделяет их радости и печали. Его цель заключается в обеспечении материального благополучия, условий жизни и безопасности людей нашей страны", - подчеркнул Гамзаев.

Парламентарий заявил, что учитывая тот факт, что глобальная пандемия не обошла стороной Азербайджан, государству необходимо было принять превентивные меры с точки зрения общественной безопасности.

"Оперативные решения, принятые главой государства с самого первого дня, были направлены на защиту каждого гражданина страны от угрозы коронавируса. Это оказало положительное влияние на существенное предотвращение распространения коронавируса в Азербайджане по сравнению с другими странами", - полагает наш собеседник.

Среди мер, позволивших в значительной степени снизить уровень распространения коронавируса, Гамзаев упомянул специальный карантинный режим в стране, социальную изоляцию, а также принятие крупнейшей за все время независимости Азербайджана пакета программ экономической поддержки.

"Разработка пакета мер по социальной защите граждан позволит минимизировать негативное влияние пандемии на экономику страны и сохранить макроэкономическую стабильность, что в свою очередь станет подтверждением лозунга #bizbirlikdəgüclüyük", - добавил парламентарий.

Комментируя открытие 6 апреля предприятия, которое будет ежедневно производить 120 000 медицинских масок, депутат сказал следующее:

"Из-за резкого увеличения спроса на медицинские маски в связи с пандемией коронавируса, по всему миру ощущается их нехватка. Страны-производители прекратили экспорт медицинских масок, а также производственного оборудования и сырья. Поскольку вопрос обеспечения здоровья населения всегда находился в приоритете государства, Президент Ильхам Алиев в очередной раз принял рациональное решение. По поручению главы государства в короткие сроки в Азербайджан были доставлены оборудование и сырье для производства медицинских масок. Это важное событие еще раз убедило людей, что в то время, когда пандемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру, их здоровье и безопасность находятся в центре внимания государства".

По мнению нашего собеседника, производство местных медицинских масок станет важным вкладом в борьбу с коронавирусом, а также предотвратит искусственное завышение цен.

"Данное производство позволит искоренить зависимость страны от импорта медицинских масок из других стран. Этот шаг также еще раз показал пристальное внимание главы государства к защите здоровья населения страны.

Сегодня одним из ключевых вопросов является удовлетворение внутреннего спроса страны касаемо медицинских масок. После окончания борьбы с коронавирусом Азербайджан больше не будет зависеть от импорта в этой области и предпримет шаги по расширению внутреннего производства для экспорта", - заключил Нагиф Гамзаев.