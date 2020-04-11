Госслужба автотранспорта: Выдано около 700 разрешений на деятельность такси в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта внесла в данные на портале icaze.e-gov.az информацию о 679 водителях такси.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, без учета Баку, Сумгайыта и Гянджи, Госслужбой выдано 679 разрешений на деятельность такси.

Отметим, что, не считая Баку, Сумгайыт и Гянджу, водители такси, осуществляющие деятельность в регионах, уже могут получить "знак отличия" в ООО "Азерпочт".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)