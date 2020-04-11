Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева приняли участие в акции по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева 11 апреля приняли участие в акции по сдаче крови.

Как сообщает в субботу Trend, цель акции по сдаче крови - помочь детям, страдающим от болезней крови, а также привлечь внимание общественности к этому социальному вопросу.

Директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Валех Гусейнов сообщил, что в Азербайджане есть около 1500 больных наследственными заболеваниями крови. В то же время, гражданам требуется кровь во время хирургических вмешательств и других медицинских мероприятий.

«Как известно, в связи с пандемией коронавируса в настоящее время в стране действует особый режим карантина. Ввиду этого, в банках крови возник дефицит. Как было всегда, в трудные дни азербайджанский народ демонстрирует солидарность, единство. Так, проводятся многочисленные акции, и граждане сдают кровь для больных наследственными заболеваниями , и других, которым кровь жизненно необходима. Для решения проблемы Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выступила с инициативой, в рамках которой, в Центре Гейдара Алиева была организована акция по сдаче крови. Призываем и другие структуры присоединиться к этим акциям», - сказал Гусейнов.

Он отметил, что Национальный центр гематологии и трансфузиологии имеет в Азербайджане восемь региональных центров крови. Центр оказывает помощь и поддержку каждому из них. Валех Гусейнов выразил уверенность в том, что такие благотворительные акции будут продолжаться.

Отметим, что в связи с проблемой талассемии Фонд Гейдара Алиева осуществляет важные мероприятия, в том числе с 2005 года реализуется проект «Во имя жизни без талассемии». С целью организации в этой сфере специализированного медучреждения и банка крови, подготовки высококвалифицированных кадров, обеспечения страдающих от талассемии детей безопасными и качественными компонентами крови, а также медицинским обслуживанием, по инициативе Фонда создан Центр талассемии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)