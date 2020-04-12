Студенты UNEC показывают высокую активность в “Coursera for Campus”

БАКУ /Trend/ - На 15-й день подключения Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в программу Стэнфордского университета (США) "Coursera for Campus" стало известно об активности студентов и магистров на курсах, а также полученных результатах.

Владельцы 2369 лицензий, выданных UNEC, продолжают совершенно бесплатное обучение на курсах ведущих университетов мира. В соответствии со статистическими данными в течение 15 дней по 3839 курсам прослушаны 20767 тем урока.

Наибольшее предпочтение участниками программы было дано курсам по микроэкономике, менеджменту, финансовым рынкам, финансам и бухгалтерии, маркетингу, экономической политике, ценовой стратегии, эконометрике, мировой экономике.

Среди студентов, которые участвуют в программе, продолжает расти число заверших курсы. На сегодняшний день 282 человека, успешно завершивших курсы, получили сертификаты. Среди них 179 человек успешно завершили 1 курс, 111 человек 2 курс, 17 человек 3 курс и 10 человек 4 курс.

В первую пятерку больше всего завершенных студентами курсов входят курсы по менеджменту, финансовому учету, ценовой стратегии, бухгалтерии, микроэкономике.

В списке курсов, профессионально выбранных участниками, на первых местах статистика, статистическое программирование, инженерия программного обеспечения и инженерия безопасности.

Наибольшее время на курсах отводится таким направлениям как изучение машин (Machine Learning), операционные системы, визуализация данных, статистическое программирование, компьютерные сети, математика.