Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - За минувшие сутки сотрудниками полиции были установлены и привлечены к административной ответственности 56 граждан за обращение на получение разрешения на номер 8103 по причине участия в церемонии траура родственника, которая не соответствовала действительности, сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел.

По данным источника, с помощью «системы разрешений и контроля за выполнением специальных карантинных правил» сотрудниками органов внутренних дел в ходе расследования были выявлены в кратчайшие сроки лица, обращения которых за получением разрешения на участие в траурных церемониях близкого родственника, оказались не соответствующим действительности.

В результате целенаправленных мер, проведенных в этом направлении, только за минувшие сутки на территории столицы и других районов республики с использованием данного метода были установлены личности 56 человек, нарушивших правила карантина, которые были доставлены в отделения полиции. В отношении этих лиц приняты меры в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) административного кодекса Азербайджанской Республики и наложен штраф в размере 100 манатов.

Отметим, что в соответствии со статьей 19 пунктом 3 гражданского процессуального кодекса Азербайджана под близкими родственниками подразумеваются бабушки и дедушки, родители, усыновители, родные и падчерицы, супруги, дети, усыновленные и внуки.

Напомним, что все обращения, поданные на номер 8103, подлежат строгому контролю. Поэтому граждане обязаны не допускать злоупотреблений этой услугой, в противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, и в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры наказания.