В период карантина в Азербайджане начала функционировать еще одна сфера обслуживания

БАКУ /Trend/ - В период режима карантина, применяемого в стране с целью пресечения коронавирусной угрозы в стране, ПО "Азеригаз" внесло очередное изменения в сфере обслуживания клиентов, передает в понедельник Trend со ссылкой на ПО.

Согласно информации, теперь абонентам из поселков Сахиль, Алят, Локбатан, Сангачал, Пута, Умид, Гобустан, а также других жилых массивов, не нужно будет обращаться в центры ASAN Kommunal № 1 в Баку и Абшеронский участок обслуживания. Ввиду большого расстояния, с целью снижения скопления абонентов и снижения контактов между ними в период карантина. Теперь данные услуги будут предоставляться в Гарадагском участке обслуживания (поселок Локбатан, улица Буниятзаде, недалеко от школы № 106). Шесть дней в неделю с 10:00 до 15:00 абонентам будут оказываться услуги по выдаче карт для счетчиков, а также замене потерянных и поврежденных карт, по декодировке блокированных счетчиков и другим необходимым операциям.

Отметим, что абонентов будут обслуживать сотрудники Бакинского регионального департамента по продаже газа ПО, работающие в центрах ASAN Kommunal.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)