В Азербайджане обнародован график телеуроков на завтра

БАКУ/Trend/ - Обнародован график занятий на 14 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.

Те, кто не успел посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на YouTube канале министерства образования, на официальной странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)