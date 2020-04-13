Госагентство по туризму о продолжительности процессов связанных с пандемией

БАКУ/Trend/ - На данный момент сложно предсказать, как будут протекать процессы, связанные с пандемией коронавируса. Я считаю, что сейчас рано принимать решения о возврате турпакетов в зарубежные страны на июль-август, сообщил Trend руководитель аппарата Госагентства по туризму Кянан Гасымов.

Он посоветовал покупателям турпакетов немного подождать - они надеются, что ситуация улучшится и в планы туристов не будет необходимости вносить дальнейшие изменения.

"В течение 1-2 месяцев мы сможем решить эту проблему. Если мы сможем взять под контроль процесс распространения пандемии, люди отдадут предпочтение туризму внутри страны. При положительном раскладе отечественные туристические компании предоставят больше льгот в этом вопросе нашим гражданам, чтобы они стали еще активнее посещать регионы страны".

Если лицам, осуществившим предварительное бронирование поездок, предлагается обменять билет на другое время без возврата, они должны понимать, что если бронирование отеля может быть отложено на более поздний срок, граждане должны согласиться с этим. В противном случае это невозможно сделать иначе.