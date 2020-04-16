ЗАО AzerGold провело акцию по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО AzerGold присоединилось к призыву и инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и провело акцию по сдаче крови, сообщил Trend пресс-секретарь компании Ариз Тарвердиев.

По его словам, сотрудники компании добровольно присоединились к акции и сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии с целью поддержки здоровья детей, страдающих хроническими заболеваниями крови, в частности талассемией, и увеличения запаса крови.

Врач-гематолог, после предварительной оценки состояние здоровья каждого донора и проведения тщательного медицинского обследования, произвел забор крови у них. Донорские запасы крови будут проверены и использованы для лечения детей, страдающих талассемией, гемофилией, а также лейкозом.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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