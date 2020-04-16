В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, 56 человек излечились и были выписаны домой.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались два человека, результаты тестов на COVID-19 которых оказались положительными. У гражданина 1946 года рождения была хроническая сердечная недостаточность, а у гражданина 1961 года рождения – лимфолейкоз.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 283 случая инфицирования коронавирусом, излечились 460, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 808 лиц.

Состояние 24 больных оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)