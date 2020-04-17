35 тыс. учащихся в Азербайджане привлечены к онлайн-занятиям по информатике

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Цифровые навыки" 35 тысяч учащихся привлечены к онлайн-урокам по информатике.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве образования, онлайн-уроки проводятся от 2 до 4 раз в неделю в зависимости от классов.

Для лучшего усвоения учащимися учебного материала на онлайн-платформе в рамках проекта размещаются материалы с теоретическими данными по каждой теме и разъяснениями методиста. После ознакомления с инструкциями и видеоуроками учащиеся выполняют практические задания по теме.

Кроме того, в рамках проекта также организуются вебинары для учителей, которые длятся 3-4 часа. Для 1200 преподавателей предусмотрено организовать 25 вебинаров, из которых 13 уже проведены. На вебинарах учителя получают информацию об организации онлайн-уроков для учащихся. Усвоение ими этой информации проверяется с помощью соответствующих тестов.

Отметим, что проект "Цифровые навыки" охватывает в текущем учебном году 123 школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Билясуваре, Шамахы и Мингячевире.

Проект, начатый в 2017-2018 учебном году, направлен на развитие у учащихся навыков алгоритмического мышления, логики, на обучение основам программирования.