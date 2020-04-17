В Азербайджане перечислена единовременная выплата еще для 25 тыс. безработных

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату еще для 25 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, соответствующие уведомления будут отправлено в виде СМС на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации.

После получения разрешения, чтобы выйти из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие шесть дней министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства для 165 тысяч безработных.

Средства будут перечисляться и в последующие дни.

(Текст: Турал Гараджаев)