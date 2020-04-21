В Азербайджане к ответственности привлечены еще 1 818 водителей, нарушивших режим карантина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к ответственности привлечены еще 1 818 водителей, нарушивших требования особого режима карантина.

Как сообщили во вторник Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции, за нарушение особого режима карантина, введенного в стране для пресечения распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, за период с 00:00 20 апреля до 00:00 21 апреля 2020 года привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях 1 818 человек, перемещавшихся по дорогам страны на транспортных средствах.

В целом с первого апреля 2020 года по сегодняшний день за нарушение требований особого режима карантина на автодорогах республики, в том числе столицы, к административной ответственности привлечены 33 334 участника дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)