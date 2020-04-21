Управление образования по г. Баку приостанавливает прием до 4 мая

БАКУ/Trend/ - Центр приема граждан Управления образования по городу Баку приостанавливает деятельность до 4 мая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

За этот период на обращения можно получить ответы по телефону: (+99412) 599 12 22.

Граждане также могут обращаться через электронные почты Управления: info@baku.edu.gov.az, mailform@baku.edu.gov.az.

Граждане, не имеющие доступа в интернет, могут отправлять письма через почтовый ящик Управления (рядом со входом).

Официальную информацию рекомендуется брать на сайте Управления www.baku.edu.gov.az.

Отметим, что прием приостановлен в связи с мерами, осуществляемыми минобразования, и решениями Оперативного штаба при Кабмине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)