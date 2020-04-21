В Азербайджане в апреле завершена выплата пособий, стипендий и компенсаций

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в апреле завершились выплаты пособий, стипендий и компенсаций.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, государственным Фондом социальной защиты при министерстве в апреле была завершена выплата всех пособий, стипендий и компенсаций.

20 апреля по Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскому, Гарадагскому, Абшеронскому районам и другим городам и районам республики 553 818 гражданам, а сегодня, 21 апреля, 162 682 гражданам по Низаминскому, Наримановскому, Хатаинскому, Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам столицы выплачены пособия, стипендии и компенсации.

Таким образом, 716 500 человек получили выплаты по указанным видам социального обеспечения.

Напомним,что все пенсионные выплаты в апреле также были произведены 8-15 апреля текущего года.