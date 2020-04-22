За последние 7 лет число женщин-предпринимателей в Азербайджане почти утроилось

БАКУ /Trend/ - За последние семь лет в Азербайджане почти втрое увеличилось число женщин-предпринимателей, сказала в среду Trend заместитель завотделом по проблемам женщин и гендерным вопросам Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

По ее словам, в 2012 году число женщин-предпринимателей составляло 74 тысячи, в 2019 - более 196 тысяч.

Рост числа женщин-предпринимателей за последние 7 лет способствует равноправному с мужчинами участию женщин-предпринимателей на рынке труда, их более широкому участию в структурах управления, бизнеса и власти.

Талышинская отметила, что их главная цель – укрепить в женщинах веру в себя, создать условия для внесения их вклада в свою общину и общество.

Для этого в процессе поддержки малого и среднего бизнеса проводятся комплексные оценки для удовлетворения гендерных потребностей, сказала она.

Заместитель завотделом считает, что в стране необходимо проводить дополнительные исследования и анализы в связи с влиянием на женщин мер, принимаемых в сферах экономических прав женщин и развития женского предпринимательства.

По ее мнению, необходимо усилить работы по сбору и направлении адресатам статистической информации о доступности экономических ресурсов женщинам.

Талышинская добавила, что одним из важных вопросов является уменьшение экономической зависимости женщин, и что с целью развития и стимулирования женского предпринимательства в регионах усилены меры по оказанию женщинам-предпринимателям поддержки в формировании и управлении бизнесом

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)