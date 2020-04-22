За последние 7 лет число женщин-предпринимателей в Азербайджане почти утроилось

Общество 22 апреля 2020 16:01 (UTC+04:00)
За последние 7 лет число женщин-предпринимателей в Азербайджане почти утроилось

БАКУ /Trend/ - За последние семь лет в Азербайджане почти втрое увеличилось число женщин-предпринимателей, сказала в среду Trend заместитель завотделом по проблемам женщин и гендерным вопросам Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

По ее словам, в 2012 году число женщин-предпринимателей составляло 74 тысячи, в 2019 - более 196 тысяч.

Рост числа женщин-предпринимателей за последние 7 лет способствует равноправному с мужчинами участию женщин-предпринимателей на рынке труда, их более широкому участию в структурах управления, бизнеса и власти.

Талышинская отметила, что их главная цель – укрепить в женщинах веру в себя, создать условия для внесения их вклада в свою общину и общество.

Для этого в процессе поддержки малого и среднего бизнеса проводятся комплексные оценки для удовлетворения гендерных потребностей, сказала она.

Заместитель завотделом считает, что в стране необходимо проводить дополнительные исследования и анализы в связи с влиянием на женщин мер, принимаемых в сферах экономических прав женщин и развития женского предпринимательства.

По ее мнению, необходимо усилить работы по сбору и направлении адресатам статистической информации о доступности экономических ресурсов женщинам.

Талышинская добавила, что одним из важных вопросов является уменьшение экономической зависимости женщин, и что с целью развития и стимулирования женского предпринимательства в регионах усилены меры по оказанию женщинам-предпринимателям поддержки в формировании и управлении бизнесом

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оглашены причины временных сбоев интернета в Баку
Оглашены причины временных сбоев интернета в Баку
Грузинский банк готовится выйти на рынок Узбекистана уже этим летом
Грузинский банк готовится выйти на рынок Узбекистана уже этим летом
СК Standard Insurance представила новый страховой продукт
СК Standard Insurance представила новый страховой продукт
Loading Bars
Лента новостей
США сократили импорт ювелирных изделий из Турции Турция 16:08
Для фермеров в Грузии ослабили запрет на передвижение автомобилей Грузия 16:07
Благодарственные письма: Господин Президент, то, что Вы делаете для народа, еще больше укрепило доверие к Вам Политика 16:07
В первом квартале 2020 года Туркменистан увеличил импорт мебели из Турции Турция 16:03
За последние 7 лет число женщин-предпринимателей в Азербайджане почти утроилось Общество 16:01
ЦБ Турции снизил процентные ставки В мире 15:55
Оглашены причины временных сбоев интернета в Баку ИКТ 15:52
Грузинский банк готовится выйти на рынок Узбекистана уже этим летом Финансы 15:50
СК Standard Insurance представила новый страховой продукт Экономика 15:50
В январе-марте Казахстан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 15:44
Объем грузоперевозок в Азербайджане увеличился Транспорт 15:38
В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека - Оперативный штаб Общество 15:35
Грузия увеличила экспорт муки, продуктов питания и биотоплива в Турцию Бизнес 15:32
Директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев высоко оценил деятельность государства в борьбе с пандемией коронавируса Социум 15:32
Грузия продлевает запрет на регулярное авиасообщение Транспорт 15:31
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО) Путешествия 15:30
Лейла Абдуллаева: О какой безопасности может говорить глава МИД Армении в условиях военной оккупации?! Политика 15:21
В январе-марте Китай увеличила импорт древесины из Турции Турция 15:17
Обнародован объем перевалки грузов из Греции через порты Турции за январь-март 2020 года Турция 15:05
ЕС выделил €3 млрд 10 странам на борьбу с последствиями пандемии Европа 15:03
Azercell приостановил тарификацию запросов в рамках услуги Paycell ИКТ 15:02
Ликвидные инструменты ГНФАР позволят минимизировать ущерб от внешнего шока Финансы 14:58
В Узбекистане изобретено новое ресурсосберегающее устройство для сельхозработ Бизнес 14:55
Французская компания проинвестирует проекты по альтернативной энергетике в Азербайджане Энергетика 14:51
Народный артист Бахтияр Ханызаде: Азербайджан – лучший в борьбе с пандемией коронавируса Социум 14:50
Дмитрий Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть Россия 14:45
Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию Бизнес 14:43
Проведено заседание в режиме онлайн комитета по науке и образованию парламента Азербайджана Политика 14:43
ЕАБР: Горнодобывающий сектор будет сдерживать динамику выпуска промпродукции Казахстана Бизнес 14:39
Обнародован объём перевалки грузов из Венесуэлы через порты Турции в первом квартале 2020 года Турция 14:38
Узбекистан увеличивает добычу угля Энергетика 14:35
Иран резко сократила импорт продукции химпрома из Турции Турция 14:30
Грузия перевыполнила план поступлений в государственный бюджет Финансы 14:30
Украинский ютуб-канал посвятил свой выпуск заявлениям депутата азербайджанского парламента Арзу Нагиева (ВИДЕО) Политика 14:29
Освежающая музыка из Москвы в Баку. Карантин творчеству – не помеха (ВИДЕО) Звёздный мир 14:18
Минэнерго Туркменистана объявляет предквалификационный отбор поставщиков металлопродукции Тендеры 14:04
В Азербайджане сроки инвалидности автоматически продлеваются до конца режима карантина Общество 14:03
Фариз Ядигяров: Азербайджан первым в мире реализовал программу самозанятости на государственном уровне Экономика 14:01
Могу ли я подать на алименты? Консультации специалистов 13:57
В Туркменистане готовят к осени саженцы банана Бизнес 13:52
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) Экономика 13:46
В Азербайджане выдача единовременной выплаты безработным за апрель завершится до начала мая Общество 13:45
Дачи Абшерона - виртуальное воплощение (ФОТО) Культура 13:44
Азербайджан в тройке наименее пострадавших от пандемии энергоэкспортеров макрорегиона Финансы 13:43
Завтра в Баку ожидается проливной дождь Общество 13:31
Госструктуры Азербайджана обратились к рыбакам в связи с периодом нереста Общество 13:30
Европол предупредил о продажах мошенниками некачественных защитных масок Европа 13:28
Золото продолжает лидировать в структуре экспорта Узбекистана Финансы 13:22
Социальная нагрузка работников сельского хозяйства в Азербайджане будет снижена Финансы 13:22
Туркменистан обнародовал внешнеполитические достижения страны за первый квартал текущего года Туркменистан 13:17
Казахстанская компания закупит трубы Тендеры 13:16
Власти США выдали первую лицензию для проведения теста на коронавирус на дому США 13:16
Таможенники Сумгайыта оказали помощь малообеспеченным семьям (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:12
В Азербайджане планируется снизить бремя социального страхования ряда работников Финансы 13:07
Laric Chemical начнет экспорт дезинфицирующих средств Бизнес 13:03
Анар Гасанов: Прибыль банка в первом квартале года – это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды Экономика 13:00
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 12:54
Меры, предпринятые руководством Азербайджана, направлены на повышение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт Политика 12:48
Обнародованы объемы перевозок внутренним морским и прибрежным транспортом Казахстана Транспорт 12:43
В Азербайджане предусмотрены ряд налоговых льгот и отпусков для всех субъектов предпринимательства Финансы 12:38
Вместе мы сила: Азербайджан стал примером для мира - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:33
В январе-марте из Франции через порты Турции были перевезены свыше 1,2 млн. тонн грузов Турция 12:29
Граждане Грузии вернулись из Италии Транспорт 12:25
Я не могу навестить свою дочь - Эмиль Салимов о карантинных мерах во Франции Интервью 12:18
В Сырдарьинской области началось строительство ГЭС Энергетика 12:18
В Азербайджане предусмотрены льготы для микропредпринимателей Финансы 12:13
В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков на завтра Общество 12:05
Бакинская Высшая Школа Нефти объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA Общество 12:04
В Азербайджане предлагается вдвое снизить налоговую ставку по аренде недвижимости Финансы 12:02
Совокупные краткосрочные обязательства ведущих страховщиков Азербайджана составляют около 30 миллионов манатов Экономика 11:51
Объем заключенных сделок на Узбекской товарно-сырьевой бирже увеличился Бизнес 11:49
В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот в наиболее пострадавших от пандемии сферах Финансы 11:43
В Азербайджане от уплаты налогов на имущество и землю могут освободить сферы бизнеса, пострадавшие от пандемии Финансы 11:40
ОПЕК+ приступит к сокращению добычи нефти в рамках сделки не раньше мая Энергетика 11:39
Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан Общество 11:36
Правительство Грузии представит антикризисный план Бизнес 11:29
Еще один пациент скончался от коронавируса в Грузии Грузия 11:24
Узбекистан и Франция укрепляют взаимодействие в торгово-экономической сфере Финансы 11:20
ENGİNET запускает новое мобильное приложение BİRlink ИКТ 11:20
Народный артист Азербайджана порадовал австрийскую публику Культура 11:11
ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года Европа 11:10
ООН высоко оценила борьбу Грузии с коронавирусом Грузия 11:06
Налоговый комитет Узбекистана продолжает возвращать НДС предприятиям страны Финансы 10:50
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 14,9 тыс человек Турция 10:48
Россия увеличивает импорт химпродуктов из Турции Турция 10:41
В Узбекистане снизилось производство дизельного топлива Энергетика 10:38
В январе-марте Казахстан увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:38
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:35
Австралия потратит почти $60 млн на создание стратегического топливного резерва Другие страны 10:33
В портал myGov интегрированы подтвержденные разрешения на деятельность в период карантина в Азербайджане Общество 10:32
Число инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:32
Казахстан планирует нарастить объемы грузоперевозок речным транспортом Транспорт 10:31
WhatsApp отменяет ограничения на звонки ИКТ 10:22
В Великобританию прибыл очередной груз помощи из Турции Турция 10:21
В Турции растет число зарегистрированных грузинских компаний Турция 10:20
Из Италии с любовью: La Stampa написала об азербайджанском музее Культура 10:18
Полицейское управление Турции закупит топливо Турция 10:14
Иран запустил в космос первый военный спутник Noor Политика 10:11
Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился Бизнес 10:03
В Азербайджане за сутки за нарушение карантина к ответственности привлечены 1822 участника дорожного движения Происшествия 09:51
Все новости