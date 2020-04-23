В Азербайджане призывники проинформированы о местах службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в мае 2020 года, 22 апреля были проинформированы посредством sms-cообщений Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.