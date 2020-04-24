В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля в связи с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Была проанализирована нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с вирусом COVID-19, в частности, динамика распространения и география болезни, плотность лиц в карантинных зонах, случаи заражения среди них, и принято решение о смягчении части ограничений с 27 апреля в стране.

Таким образом, с 00:00 часов 27 апреля:

1) начинается занятие онлайн-очереди посредством мобильного приложения ASAN, сайта и call-центра приема граждан в центрах Службы ASAN;

2) возобновляется деятельность нижеуказанных сфер деятельности и услуг:

- репетиторы и частные преподаватели (кроме групповых занятий);

- продажа книг;

- продажа газет;

- продажа канцелярских товаров;

- копировальная и типографская деятельность;

- фотоателье/фотостудии;

- услуги по уборке частного жилья;

- услуги портных;

- продажа косметики и парфюмерии;

- продажа одежды;

- продажа обуви и изделий из кожи;

- продажа золота и других украшений, услуги ломбардов;

- продажа мобильных телефонов, запчастей и аксессуаров к ним;

- продажа компьютерного оборудования;

- продажа электроники и бытовой техники;

- продажа мебели;

- продажа автомобилей;

- продажа химической продукции;

- продажа цветов и растений;

- продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и оборудования;

- продажа удобрений и агрохимических товаров.

Отмечается, что работа объектов из отмеченных выше сфер, если эти объекты расположены в торговых центрах и моллах, по-прежнему запрещена.