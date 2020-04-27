В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в связи с коронавирусом запущены еще две услуги, сообщили в понедельник Trend в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева запущены две новые услуги call-центра "1542" Госагентства – психологическая поддержка и поддержка по поликлиническим услугам.
Психологическая поддержка будет оказываться по трем направлениям:
- психологическая поддержка для медперсонала (онлайн-психологическая поддержка для медперсонала, работающего с больными COVID-19) и так далее.
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