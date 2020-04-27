В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом

Общество 27 апреля 2020 10:50 (UTC+04:00)
В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в связи с коронавирусом запущены еще две услуги, сообщили в понедельник Trend в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева запущены две новые услуги call-центра "1542" Госагентства – психологическая поддержка и поддержка по поликлиническим услугам.

Психологическая поддержка будет оказываться по трем направлениям:

- психологическая поддержка для медперсонала (онлайн-психологическая поддержка для медперсонала, работающего с больными COVID-19) и так далее.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанская компания о ходе строительства жилого объекта в центре Баку
Азербайджанская компания о ходе строительства жилого объекта в центре Баку
В Сырдарьинской области началось строительство ГЭС
В Сырдарьинской области началось строительство ГЭС
Строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку
Строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку
Loading Bars
Лента новостей
В Чехии зафиксировали наименьшее число заразившихся коронавирусом за полтора месяца Европа 11:03
Эльмар Гасымов: "Летние школы должны проводится за счет университетов в этом году" Общество 10:59
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1808 Армения 10:56
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:53
В Казахстане продлен срок действия режима ЧП Казахстан 10:51
В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом Общество 10:50
Kapital Bank поддержал очередную благотворительную акцию Экономика 10:47
Власти Эквадора объявили об ослаблении карантина в связи с коронавирусом Другие страны 10:29
В I квартале 2020 года Россия увеличила импорт мебели из Турции Турция 10:29
В Центральном таможенном госпитале в Азербайджане запущена в эксплуатацию передовая ПЦР-лаборатория Общество 10:27
В первом квартале 2020 года Казахстан значительно сократил импорт автомобилей из Турции Турция 10:26
В Австралии за сутки выявили наименьшее с 6 марта число заразившихся коронавирусом Другие страны 10:25
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции Турция 10:24
Обнародованы объемы перевалки грузов через стамбульский порт Амбарлы Турция 10:17
Российское издание об эффективности борьбы с коронавирусом в Азербайджане Политика 10:16
Узбекистан увеличивает импорт товаров оборонной промышленности из Турции Турция 10:15
Лидер узбекского автопрома рассказал о своей деятельности в стране Транспорт 10:11
Граждане Грузии вернутся на родину из Минска тремя спецрейсами Транспорт 10:10
В Азербайджане завершен прием обращений по выдаче единовременных выплат Общество 10:06
В Анкаре произошло землетрясение В мире 09:57
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:53
ВС Армении продолжают пулеметный обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 887 Узбекистан 09:39
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги по техобслуживанию оборудования Тендеры 09:29
Меланья Трамп отмечает юбилей США 09:03
Азербайджан расширяет сотрудничество в сфере трансграничных грузоперевозок Транспорт 08:57
Власти Гватемалы на неделю продлили действие комендантского часа Другие страны 08:57
Южная Корея приступила к подготовке строительства железнодорожной ветки к границе с КНДР Другие страны 08:45
Власти Чили обвинили президента Аргентины во вмешательстве во внутренние дела страны Другие страны 08:32
Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии США 08:23
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины Другие страны 08:10
США задумали новый ход с целью сохранить оружейное эмбарго против Ирана США 07:56
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7% Экономика 07:35
Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов Транспорт 07:20
Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок Финансы 07:13
Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов ИКТ 07:03
Cаудовская коалиция призвала йеменских сепаратистов отменить режим самоуправления Арабские страны 06:47
Жителю Сингапура грозит до трех лет тюрьмы за слухи о пандемии Другие страны 06:40
Мировой спрос на алюминий упал на 6,4% из-за коронавируса Бизнес 06:28
"Наполи" отказался от приобретения футболиста "Барселоны" Умтити из-за его цены Спорт 06:13
Цена нефти Brent упала до $20,76 Энергетика 05:59
Жители столицы Колумбии обвинили мэра в нарушении карантина Другие страны 05:39
На юго-западе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 05:20
В Китае число больных с коронавирусом сократилось до 723 Другие страны 05:07
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 18 тыс. га Россия 04:48
Советник президента КНДР заявил, что Ким Чен Ын здоров Другие страны 04:27
Мэр столицы Аргентины решил сохранить запрет на прогулки, разрешенные президентом Другие страны 04:11
Aмериканская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Энергетика 03:55
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США США 03:42
Правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии Финансы 03:32
Бывший игрок НБА призвал выпустить его из тюрьмы из-за коронавируса США 03:05
Трамп раскритиковал публикацию The New York Times о своих привычках на работе США 02:43
СМИ КНДР сообщили о работе Ким Чен Ына с документами Другие страны 02:26
США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей Энергетика 02:05
В США заявили о необходимости прорыва для быстрого тестирования большого числа людей США 01:45
Google запустил дудл-марафон для скучающих в самоизоляции США 01:32
Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро Спорт 01:15
Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан Политика 01:02
Умер фотограф Леонид Лубяницкий США 00:48
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 2717 Казахстан 00:35
Плавучий госпиталь в Нью-Йорке выписал последних пациентов и готовится к отплытию США 00:27
"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти Спорт 00:11
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая Арабские страны 00:05
Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года США 26 апреля 23:55
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая Европа 26 апреля 23:41
В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом Россия 26 апреля 23:35
Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ США 26 апреля 23:22
Embraer корректирует производство после разрыва сделки с Boeing Транспорт 26 апреля 23:10
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 26 апреля 23:00
США дополнили список вероятных симптомов коронавируса США 26 апреля 22:56
МИД ФРГ выделит €300 млн в целях гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии Финансы 26 апреля 22:41
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни Европа 26 апреля 22:28
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ Культура 26 апреля 22:19
Губернатор Нью-Йорка сообщил о спаде числа жертв коронавируса и плане отмены карантина США 26 апреля 22:10
Карлсен потерпел первое поражение в матче на шахматном онлайн-супертурнире, уступив Гири Спорт 26 апреля 22:03
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 85 тыс. В мире 26 апреля 21:50
Двое болгар задержаны в Батуми с крупной партией наркотиков Грузия 26 апреля 21:20
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856 человек Европа 26 апреля 21:06
В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса Европа 26 апреля 20:48
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 99 человек Турция 26 апреля 20:39
Сегодня в Баку приостановлено газоснабжение котельных Экономика 26 апреля 20:36
Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии США 26 апреля 20:32
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа Спорт 26 апреля 20:14
Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Нидерландах Европа 26 апреля 20:05
В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19 Европа 26 апреля 19:49
На Мальте впервые с начала распространения COVID-19 не выявили случаев заражения Европа 26 апреля 19:28
ОПЕК рассчитывает, что цена барреля нефти составит в середине года около $40 Энергетика 26 апреля 19:11
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.04.2020 Политика 26 апреля 19:00
Глава Минфина прогнозирует оживление экономики США летом или в начале осени США 26 апреля 18:59
Назван самый преданный одному клубу футболист Европы Спорт 26 апреля 18:43
Россия приостанавливает экспорт зерновых Россия 26 апреля 18:25
"Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина Спорт 26 апреля 18:13
В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19 Другие страны 26 апреля 17:55
Обнародована ситуация вокруг экспорта иранского газа Энергетика 26 апреля 17:43
Пентагон планирует в восемь раз увеличить тестирование военных на коронавирус США 26 апреля 17:42
Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне Другие страны 26 апреля 17:21
В Загатальском районе началась пересадка саженцев табака на поля (ФОТО) Экономика 26 апреля 17:17
Футболисты в Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки Спорт 26 апреля 17:03
Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 апреля 17:00
В Азербайджане еще 50 тыс. безработным перечислены единовременные выплаты Общество 26 апреля 16:49
Все новости