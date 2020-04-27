В Азербайджане Госагентство по ОМС запустило еще две услуги в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в связи с коронавирусом запущены еще две услуги, сообщили в понедельник Trend в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева запущены две новые услуги call-центра "1542" Госагентства – психологическая поддержка и поддержка по поликлиническим услугам.

Психологическая поддержка будет оказываться по трем направлениям:

- психологическая поддержка для медперсонала (онлайн-психологическая поддержка для медперсонала, работающего с больными COVID-19, онлайн-терапия в случае, когда чувствуется кризис или появляется чувство усталости);

- психологическая поддержка для общественности;

- психологическая поддержка для больных.

Люди, не выходящие из дома, могут получать поликлинические услуги посредством линий поддержки, и, в случае беспокойства в связи с самочувствием позвонить на 1542 – линию поддержки по поликлиническим услугам Агентства. На обращения позвонивших будут отвечать врачи-консультанты. В случае необходимости во время звонка он может порекомендовать позвонившему лицу обратиться на станцию скорой помощи или к лечащему врачу.

Граждане могут звонить в call-центр, набрав со стационарного или мобильного телефона номер 1542.

Для получения информации по пандемии коронавируса следует набирать 1542-0, по ОМС или другим вопросам - 1542-1, для психологической поддержки - 1542-2, для поддержки в связи с поликлиническими услугами - 1542-3.

Линия call-центра 1542-0 работает круглосуточно 7 дней в неделю, линии поддержки по психологической поддержке и в связи с поликлиническими услугами – ежедневно с 08:00 до 22:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 21:00, а линия по ОМС работает в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Напомним, что call-центр "1542" работает с февраля текущего года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)