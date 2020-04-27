Отпуск сотрудников Академии наук Азербайджана продлен
БАКУ/Trend/ - Отпуск сотрудников Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) продлен с 28 апреля до 00:00 часов 4 мая с сохранением заработной платы.
В связи с этим президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение, сообщает в понедельник Trend.
Кроме того, ряду предприятий и организаций НАНА с непрерывным режимом работы рекомендуется соблюдать особые правила в рамках режима карантина в стране.
Напомним, что решением Кабмина режим особого карантина продлен до 00:00 часов 4 мая.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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