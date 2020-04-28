Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 9-12, днем - 15-19, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами ожидается дождь, в отдельных местах сильный, возможен град. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Ночью - 7-12, днем - 18-22 градуса тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 7-12 градусов тепла

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)