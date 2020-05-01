В Азербайджане продолжается процесс предоставления единовременных выплат

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных лиц, а также малообеспеченных лиц, потерявших работу в связи с особым режимом карантина, сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения

Согласно информации, после получения sms-разрешения на выход из дома эти лица могут обратиться для получения единовременной выплаты в филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт» в соответствии с данными, указанными в сообщении.

Отметим, что в целях дальнейшего повышения уровня обслуживания населения в период особого карантинного режима, введенного правительством Азербайджана, а также обеспечения оперативности в процессе выдачи единовременной выплаты почтовые отделения, расположенные в Баку и районах страны, ежедневно обслуживают граждан с 09:00 до 18:00, включая воскресные дни.

Наряду со столицей, в этом режиме работают центры обслуживания также в Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше.

Сельские почтовые отделения работают с 09:00 до 17:00 в соответствии с прежним графиком работы.

(Автор: Фидан Бабаева)