Определены требования, связанные с размещением в карантинных учреждениях

БАКУ /Trend/ - Определены требования по размещению в карантинных учреждениях на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Правилах карантинного контроля инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем на территории Азербайджанской Республики".

Во время размещения в карантинное учреждение должны соблюдаться следующие требования:

- каждое лицо должно быть помещено в обеспеченную санузлом одноместную проветриваемую (с вентиляцией) палату, в случае невозможности этого следует предусмотреть минимальное расстояние между койками с учетом инфекционных особенностей заболевания;

- необходимо соблюдение контроля использования медицинских масок лицами, помещенными в карантинное учреждение, а также соблюдение минимального расстояния с учетом инфекционных особенностей заболевания;

- должны соблюдаться санитарно-гигиенические правила и нормы, исключающие риск заражения, медицинским персоналом и другими работниками, обслуживающими лиц, помещенных в карантинное учреждение;

- предметы лиц, помещенных в карантинные учреждения, в том числе средства личной гигиены, одежда, постельное белье, должны быть изолированы от вещей других лиц и отдельно продезинфицированы;

- территория карантинного учреждения должна регулярно дезинфицироваться, а санитарные узлы - не реже 1 (одного) раза в день специальными растворами.

В зависимости от инфекционных особенностей заболевания, могут быть приняты дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции в карантинных учреждениях, в соответствии с предложениями министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Лицам, находящимся на карантине, запрещено покидать место карантина, также запрещено посещение их посторонними лицами (за исключением предоставления социальных услуг в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О социальных услугах").

Учитывая высокий риск обострения инфекционного заболевания у лиц, помещенных в карантинное учреждение, они должны быть размещены только в одноместных палатах и их контакт с другими лицами в этом учреждении должен быть ограничен.

Находящимся на карантине лицам оказывается психологическая помощь в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О психологической помощи".

Создаются необходимые условия для контакта с членами семей (исключая посещения) лиц, помещенных в карантинное учреждение.

Лица, нарушающие карантинный режим, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.