В Баку наблюдается серьезный рост пассажироперевозок (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Баку, по сравнению с показателями прошлой недели, наблюдается рост пассажироперевозок в размере 10-12 процентов.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, наибольшая плотность пассажиропотока наблюдалась в конце апреля.

«Если 20 апреля было перевезено 573 тысячи пассажиров, то 27 апреля эта цифра достигла 736 тысяч. Некоторые пассажиры выходят на улицы без крайней необходимости, в связи с чем в столице наблюдается плотность потока пассажиров», - сказал Керимли.

Он отметил, что по сравнению с показателями прошлой недели зафиксирован рост в 10-12 процентов.

"Следует подчеркнуть, что для проезда через полицейский пост каждого транспортного средства требуется определенное время. Если каждый автобус ждет на посту 10 минут, то получается и пассажир на остановке ждет столько же. Поэтому призываем всех не покидать дома без крайней необходимости. Это также не допустит повторной волны инфицирования», - подчеркнул Вюсал Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)