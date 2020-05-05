Минобразования Азербайджана временно приостановил прием граждан
БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана Центр приема граждан министерства образования приостановил работу до 31 мая, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
За это время обращения можно будет направлять в информационный центр по номеру 146-1.
Граждане также могут обращаться на электронную почту office@edu.gov.az либо воспользоваться электронными ресурсами www.edu.gov.az; www.ict.edu.az
Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте минобразования www.edu.gov.az, а также со страниц министерства в социальных сетях.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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